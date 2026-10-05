Además de rectificación de Los Chorros, se requiere proyecto de capacitación a transportistas para evitar percances: CANACINTRA 

El presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, dijo que además de un proyecto de rectificación que ayude de manera efectiva a terminar con los accidentes que se registran constantemente en el tramo Los Chorros de la Carretera 57, se requiere también de programas de capacitación a través de los cuales, se informe a los operadores que diariamente transitan por ese peligroso punto sobre sus características y la forma en que deben conducir sobre esa vía para evitar accidentes.

Indicó que como organismo empresarial se ha insistido ante los proveedores de insumos y materiales que llegan a las industrias de la región para que pongan en marcha este tipo de capacitaciones y ayuden de esta manera a reducir al máximo la incidencia de accidentes que dejen víctimas fatales y/o cuantiosas pérdidas materiales.

«Nosotros lo que hemos mencionado en varias oportunidades es que además de la rectificación, también es un hecho que los transportistas deben tener sus vehículos en buen estado, que los choferes estén capacitados y que conozcan la ruta, porque sucede que algunos de estos operadores jamás toman esta última, por lo que al llegar a la pronunciada pendiente descendente que hay en Los Chorros no reaccionan adecuadamente», expuso el directivo.

«Creemos que definitivamente éste es un trabajo de varias partes y que nos toca a nosotros como empresarios, que representamos a las empresas que son clientes de estos transportistas convocar a este tema para que también ellos a su vez hagan el trabajo con sus proveedores y cuiden la forma en que manejan, además de verificar también el estado de salud de los conductores», agregó. (ÁNGEL AGUILAR)