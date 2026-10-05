Pide Gabriel Elizondo que presupuesto 2027 fortalezca recursos para seguridad en estados y municipios

El senador por Coahuila plantea que el incremento proyectado para seguridad se traduzca también en mayores capacidades para las corporaciones locales

Ciudad de México.- Ante la discusión del Paquete Económico 2027, el Senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, planteó que el presupuesto federal en materia de seguridad debe garantizar recursos suficientes y con visión de largo plazo para fortalecer a las corporaciones estatales y municipales.

El legislador señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un incremento en los recursos destinados a seguridad; sin embargo, consideró necesario que esta inversión también se traduzca en mayor capacidad operativa, equipamiento, capacitación, tecnología e inteligencia para las instituciones locales.

“Que haya más presupuesto para seguridad es importante, pero también tenemos que preguntarnos cuánto de ese recurso va a llegar realmente a fortalecer a los estados y municipios. Son nuestras corporaciones locales las que están todos los días en las calles y necesitan tener certeza, herramientas y recursos suficientes para hacer su trabajo”, afirmó.

Gabriel Elizondo recordó que desde el Senado impulsa la creación de un Fondo Permanente para el Fortalecimiento de la Seguridad, precisamente para generar un mecanismo que permita respaldar de manera constante las capacidades de las entidades y municipios.

“La seguridad no se improvisa y tampoco se puede presupuestar pensando solamente en un año. Necesitamos una visión de largo plazo que permita fortalecer policías, tecnología, inteligencia, infraestructura y capacitación. Por eso estamos impulsando un Fondo Permanente y buscando los acuerdos para hacerlo posible”, señaló.

El senador destacó que en Coahuila existe una estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde la inversión y la coordinación entre instituciones han sido elementos centrales para mantener corporaciones fuertes.

“Coahuila hace su parte y la hace todos los días. Desde el Senado vamos a defender que nuestro estado y los municipios tengan más herramientas para seguir cuidando a nuestras familias. La seguridad tiene que ser una prioridad también a la hora de definir dónde ponemos los recursos públicos”, puntualizó Gabriel Elizondo.

Aseguró que continuará con la ruta de diálogo y gestión para construir acuerdos alrededor del Fondo Permanente para el Fortalecimiento de la Seguridad y así, el tema de las corporaciones locales esté dentro de la discusión presupuestal nacional. (El Heraldo de Saltillo)