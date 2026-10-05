Manolo Jiménez y Tomás Gutiérrez ponen en marcha el programa “En Equipo Le Entramos” en Ramos Arizpe

Arrancan nuevas obras para fortalecer la calidad de vida, servicios e infraestructura en el municipio

Ramos Arizpe, Coah.- Por su seguridad, desarrollo económico, generación de oportunidades y calidad de vida, Ramos Arizpe se consolida como uno de los mejores lugares del país para vivir y formar una familia, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al poner en marcha junto al alcalde Tomás Gutiérrez Merino nuevas obras del programa “En Equipo Le Entramos”.

Durante el arranque de los trabajos de recarpeteo en el bulevar Salto del Agua, el gobernador señaló que el crecimiento de Ramos Arizpe está acompañado por condiciones que permiten a sus habitantes desarrollarse en un entorno seguro, con oportunidades de empleo y mejores servicios.

Destacó que la seguridad que existe en Ramos Arizpe, Saltillo y Coahuila se encuentra entre las mejores del país y constituye una de las principales fortalezas para que las familias vivan con tranquilidad y para que nuevas inversiones nacionales y extranjeras continúen llegando a la región.

Subrayó que este dinamismo económico se traduce en oportunidades laborales, particularmente para las nuevas generaciones, y debe ir acompañado de inversión pública en educación, infraestructura y servicios que permita llevar los beneficios del desarrollo hasta las colonias, barrios y comunidades rurales.

“Cuando dignificamos nuestras colonias, nuestros barrios y nuestros ejidos, dignificamos la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Jiménez Salinas.

En este sentido, señaló que “En Equipo Le Entramos” permitirá desarrollar en Ramos Arizpe proyectos relacionados con pozos de agua, drenaje, pavimentación, recarpeteo, bacheo, infraestructura educativa, mejoramiento de espacios públicos y la remodelación de una unidad deportiva, entre otras acciones.

Manolo Jiménez destacó que el modelo de trabajo que se impulsa en Coahuila parte de escuchar las prioridades de la población y sumar esfuerzos entre sociedad, iniciativa privada y los diferentes órdenes de gobierno, con proyectos que tengan un impacto directo en la calidad de vida.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el respaldo permanente del gobernador para mantener el desarrollo de Ramos Arizpe y responder con infraestructura y servicios al crecimiento que registra el municipio.

“Cuando trabajamos en equipo podemos hacer mucho más por nuestra gente. Con el respaldo del gobernador seguimos avanzando en mejores calles, agua, espacios públicos y servicios que impactan directamente en la vida diaria de las familias de Ramos Arizpe”, expresó Gutiérrez Merino.

Como parte de estas acciones, inició el recarpeteo del bulevar Salto del Agua, en ambos sentidos, entre las colonias Quinta Manantiales y Manantiales del Valle.

La obra representa una inversión de un millón 837 mil pesos y contempla la colocación de carpeta asfáltica de cinco centímetros, renivelación de brocales y cajas de válvulas, en una superficie total de 10 mil metros cuadrados.

Esta vialidad registra el tránsito de más de cinco mil vehículos diariamente y su rehabilitación beneficiará a miles de habitantes de sectores como Manantiales del Valle, Arbórea, Quinta Manantiales, Misiones, Portal Diamante, Alissa, Valle Fontana y Villalta, entre otros.

Acompañaron al gobernador y al alcalde Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Ignacio Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social; Edna Dávalos Elizondo, diputada local; José María Morales Padilla, administrador fiscal general, además de funcionarios municipales y población en general. (ACONTECER)