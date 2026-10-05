Son sectores del sur de Saltillo los que presentan más daño en carpeta asfáltica por lluvias, cuadrillas ya atienden desperfectos

El director de Obras Públicas del Municipio de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, dijo que luego de las lluvias registradas durante el pasado fin de semana en Saltillo, los sectores del sur de Saltillo son los que presentan mayor afectación en la carpeta asfáltica debido a los escurrimientos de agua que empezaron a registrarse desde el inicio de estas precipitaciones y que han causado un deterioro notable en diversas vialidades.
En ese sentido, indicó que las 19 cuadrillas del programa “Aquí Andamos” trabajan en esos y otros sectores de Saltillo, a fin de atender los reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil” y al 844-160-08-08, y apoyar en la reparación de los tramos de pavimento que presentan daños causados las condiciones climáticas.
Dijo que estas cuadrillas trabajarán a un ritmo vigoroso de trabajo para atender lo antes posible estos reportes, incluso los domingos, por lo que solicitó la paciencia de los saltillenses en tanto se da cobertura a los sectores afectados.
«Vamos a tratar de trabajar en turnos donde haya menos tráfico, que no sean horas pico, tratar de trabajar inclusive los domingos para terminar lo más rápido posible y afectar lo menos posible a la población, pero que al final de cuentas sepan que estas obras van a beneficiar enormemente y que son obras de gran calidad que van a funcionar a largo plazo», señaló el director.
Agregó que hay lugares donde el bacheo ya no es suficiente y que requieren de un recarpeteo total.
«Son lugares que nosotros hemos identificado donde ya el bacheo no es suficiente y por más que sea un bacheo muy profesional, lo que se requiere es un recarpeteo total, inclusive en algunos casos de otro tipo de material como el concreto hidráulico. Entonces, yo creo que dependiendo de la obra y de los tramos, son períodos de tres o cuatro meses los que van a estar trabajando, por lo que estamos pidiendo mucha paciencia y comprensión a las y los ciudadanos», agregó. (ÁNGEL AGUILAR)