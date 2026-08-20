Ramos Arizpe repite como municipio invitado en el Festival de la Paella 2026

Su participación refrenda la promoción turística y gastronómica bajo la estrategia “Ramos Arizpe tiene su encanto”

Por segundo año consecutivo, Ramos Arizpe será municipio invitado en el tradicional Festival de la Paella, organizado por la CANIRAC, cuya edición número 16 fue presentada este jueves en las instalaciones de la Universidad La Salle Saltillo.

El encuentro gastronómico se realizará el próximo 26 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en los jardines de la Universidad La Salle, y se prevé la participación de diversos equipos entre amateurs y profesionales, además de chefs, restaurantes y productores de vino.

Para el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, que Ramos Arizpe vuelva a ser considerado como municipio invitado representa un reconocimiento al trabajo que se desarrolla para fortalecer la actividad turística y proyectar los atractivos, tradiciones y gastronomía de la ciudad.

“Que Ramos Arizpe sea nuevamente municipio invitado habla del trabajo que estamos haciendo para mostrar todo lo que tenemos. Ramos Arizpe tiene su encanto, y queremos que cada vez más personas conozcan nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestros atractivos y, sobre todo, la hospitalidad de nuestra gente”, destacó el alcalde.

En representación del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe estuvo presente Rosy Saucedo, directora de Turismo, quien agradeció, a nombre del Gobierno Municipal, la invitación de la CANIRAC para que el municipio participe nuevamente como invitado especial en este importante encuentro gastronómico.

La directora de Turismo, destacó que este tipo de espacios permiten continuar promoviendo los atractivos, la gastronomía, las tradiciones y la identidad de Ramos Arizpe ante visitantes de toda la Región Sureste, como parte de la estrategia turística “Ramos Arizpe tiene su encanto”.

Durante la presentación estuvo presente Isidoro García Reyes, presidente de CANIRAC Coahuila Sureste, quien ha destacado el crecimiento que ha tenido el Festival de la Paella hasta convertirse en uno de los principales encuentros gastronómicos de Coahuila. También participaron autoridades estatales, municipales y representantes de la Universidad La Salle.

Por último, Tomás Gutiérrez Merino señaló que su administración continuará trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y organismos como la CANIRAC para generar actividades que permitan atraer visitantes y fortalecer al sector restaurantero y de servicios.

“Ramos Arizpe tiene su encanto y eventos como el Festival de la Paella son una gran ventana para compartirlo con toda la Región Sureste y con Coahuila”, puntualizó. (El Heraldo de Saltillo)