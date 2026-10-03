Ludivina Sepúlveda San Miguel
Falleció el 02 de octubre del 2026 a la edad de 75 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. del Rosario a las 14:30 hrs
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
María Del Carmen Elena Madrazo Dávila
Falleció el 03 de octubre del 2026 a la edad de 81 años
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Gabriel Gracias Cobarrubias
Falleció el 02 de octubre del 2026 a la edad de 80 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Joana Acevedo Solís
Falleció el 02 de octubre del 2026 a la edad de 45 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad