Ludivina Sepúlveda San Miguel

Falleció el 02 de octubre del 2026 a la edad de 75 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. del Rosario a las 14:30 hrs

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Del Carmen Elena Madrazo Dávila

Falleció el 03 de octubre del 2026 a la edad de 81 años

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Gabriel Gracias Cobarrubias

Falleció el 02 de octubre del 2026 a la edad de 80 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Joana Acevedo Solís

Falleció el 02 de octubre del 2026 a la edad de 45 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad