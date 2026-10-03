Da seguimiento Comisaría y aseguran vehículo robado; hay un detenido

Solicita cateo a Fiscalía General del Estado

Como resultado de labores de inteligencia y seguimiento, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, del Agrupamiento contra Robo de Vehículos, lograron la ubicación de un vehículo con reporte de robo, el cual fue asegurado mediante un cateo con la Fiscalía General del Estado, informó el comisionado Miguel Ángel Garza Félix.

Además, se logró la detención de una persona, Juan Pablo “N”, alias “El Wero”, de 47 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

“Estamos trabajando en distintos frentes para incrementar cada día más la seguridad en Saltillo, como es la instrucción del alcalde Javier Díaz González”, señaló.

Garza Félix dio a conocer que los hechos se derivan del robo de un vehículo Nissan Tsuru, color negro, modelo 2001, ocurrido el pasado 23 de septiembre en la colonia Vista Hermosa.

Al continuar con las investigaciones y con el apoyo del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) y C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, el Agrupamiento contra Robo de Vehículos logró dar seguimiento al trayecto del automóvil hasta ubicar un domicilio en la calle Correo Mayor de la colonia Postal Cerritos, el cual era presuntamente utilizado para el desmantelamiento de unidades robadas.

La Comisaría de Seguridad solicitó un cateo a la Fiscalía General del Estado el cual se realizó este sábado.

En el interior del inmueble se localizó el vehículo reportado, el cual ya se encontraba desmantelado y cortado en partes.

En el cateo de la Fiscalía General del Estado participaron el Agrupamiento contra el Robo de Vehículos, Policía Municipal de Saltillo, Grupo de Reacción Sureste y personal de la Marina Armada de México. (El Heraldo de Saltillo)