Mantiene Ramos Arizpe vigilancia y limpieza ante lluvias

Servicios Primarios monitorea canales, rejillas pluviales y pasos de agua en distintos sectores de la ciudad

Ante la presencia en la región de diversas lluvias y el pronóstico de precipitaciones para los próximos días, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, mantiene acciones preventivas y monitoreo permanente en puntos de la ciudad que requieren especial atención durante este tipo de condiciones climatológicas.

A través de la Dirección de Servicios Primarios continúan los recorridos para supervisar y realizar labores de limpieza en canales, rejillas pluviales y pasos de agua, con el objetivo de favorecer el flujo del agua y reducir riesgos de estancamientos y taponamientos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las distintas áreas municipales permanecen coordinadas y atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas para actuar de manera preventiva y responder a cualquier reporte de la ciudadanía.

“Seguimos atentos y trabajando de manera preventiva. Tenemos personal monitoreando los puntos que sabemos que requieren mayor vigilancia durante las lluvias; la indicación es mantener los canales y pasos de agua libres y atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para las familias”, señaló.

El secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, informó que entre los sectores y puntos que se mantienen bajo monitoreo se encuentran los canales de Parajes de los Pinos, El Mirador, Villa Sol, El Escorial y Santa Luz Analco, así como el arroyo La Encantada y sectores de las calles Alberto Castro y Antonio Flores Castro.

Además de la supervisión, las cuadrillas municipales realizan labores de limpieza y retiro de materiales que pudieran obstruir rejillas, canales o pasos de agua, particularmente en los puntos donde la acumulación de residuos puede dificultar el desalojo natural del agua.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población a evitar arrojar basura en la vía pública, canales y arroyos, así como a no intentar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas durante precipitaciones intensas.

Ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía puede comunicarse al 911. Para reportes relacionados con servicios municipales está disponible Ramos Atiende, en el WhatsApp 844 451 6276, las 24 horas del día.

Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Servicios Primarios y las demás áreas operativas del municipio permanecerán atentas a las condiciones climatológicas y a los reportes ciudadanos mientras continúe la presencia de lluvias. (El Heraldo de Saltillo)