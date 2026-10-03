Seguridad permite disfrutar y recorrer la historia de Ramos Arizpe

Más de 300 mujeres participaron en la caminata de Las Comanches hacia el histórico templo de Santa María

La seguridad que se vive en Coahuila y Ramos Arizpe permite que las familias disfruten de sus espacios, recorran sus comunidades y participen en actividades al aire libre con tranquilidad, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la caminata de Las Comanches hacia el histórico templo de Santa María.

El alcalde señaló que estos resultados son producto del trabajo coordinado y permanente que mantiene el Gobierno Municipal con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para conservar las condiciones de seguridad que distinguen a Coahuila.

“En Coahuila tenemos a más de 300 mujeres caminando, visitando y promoviendo nuestra historia. Esto es posible también por la seguridad que tenemos en nuestro estado y en Ramos Arizpe, que nos permite salir, convivir y disfrutar de nuestros lugares, que hoy tiene como destino uno de los sitios de mayor valor histórico para Ramos Arizpe: el templo de Santa María”, expresó Gutiérrez Merino.

Gutiérrez Merino destacó que la actividad reunió tres elementos importantes: la convivencia entre las participantes, el ejercicio y el conocimiento y promoción de la historia del municipio.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, reconoció la iniciativa de las participantes y señaló que este tipo de actividades fortalecen la cohesión social, fomentan estilos de vida saludables y generan ejemplos positivos para las nuevas generaciones.

Las Comanches toman su nombre del sobrenombre con el que era conocido Miguel Ramos Arizpe, personaje fundamental de la historia de México y cuyo legado forma parte de la identidad del municipio.

En la actividad también estuvo presente Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres de Coahuila y el diputado Federal, Jericó Abramo Masso, quienes acompañaron a las participantes durante esta jornada de convivencia, activación física y promoción del patrimonio histórico. (El Heraldo de Saltillo)