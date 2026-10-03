Encabeza Miguel Mery Ayup ranking nacional de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia en conocimiento y aprobación 

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila obtuvo un indicador de 38.4 por ciento en la medición de GobernArte, realizada entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre; le siguen los titulares de Ciudad de México y Sonora

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, se colocó en el primer lugar del ranking nacional de titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de México, de acuerdo con la medición publicada por la plataforma GobernArte.

De acuerdo con los resultados difundidos por la firma, Mery Ayup obtuvo un indicador general de 38.4 por ciento, resultado de un nivel de conocimiento de 36.3 por ciento y una aprobación de 40.5 por ciento entre las personas consultadas.

El segundo lugar correspondió a Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con un indicador de 37.0 por ciento, mientras que la tercera posición fue para Rafael Acuña Griego, de Sonora, con 35.5 por ciento.

La medición señala que la evaluación busca conocer el nivel de conocimiento y aprobación de quienes encabezan los Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades federativas. En el caso de Coahuila, el resultado coloca a Mery Ayup al frente de la medición nacional correspondiente a este levantamiento.

Según la metodología presentada por GobernArte, el estudio se realizó del 26 de septiembre al 1 de octubre, mediante 885 encuestas en cada entidad, con una muestra seleccionada mediante técnicas de muestreo aleatorio estratificado. La firma señala un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error estimado de entre 2.5 y 3.7 por ciento.

La encuesta fue levantada mediante la aplicación denominada «Odiseo», que, de acuerdo con GobernArte, utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para considerar factores demográficos y geográficos en la selección de los participantes. (OMAR SOTO)