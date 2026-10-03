Despiden a maestra que murió en ataque en escuela de Torreón

Torreón.- Bajo un cielo nublado y lluvioso, atípico para esta época del año, familiares y amigos despidieron este sábado a Nery Edith Narváez González, subdirectora de la Secundaria 13, asesinada durante un ataque con armas blancas en el plantel.

Tras las palabras de sus familiares, los asistentes le dedicaron aplausos en dos ocasiones. Luego, el féretro fue colocado en la cripta, donde lanzaron flores a modo de despedida.

Dos horas antes, a las 10:00 horas, se celebró una misa en las capillas funerarias, a la que acudieron decenas de maestros y representantes del SNTE para acompañar a la familia y a su círculo cercano.

Maestros que estuvieron presentes dijeron que durante la ceremonia la docente fue homenajeada en varias ocasiones con aplausos.

Cerca de las 11:30 horas, el féretro fue colocado en la carroza, mientras los asistentes desalojaban lentamente las instalaciones y el personal de la funeraria retiraba una a una las coronas de flores enviadas por familiares, agrupaciones y políticos locales.

El cortejo fúnebre partió a las 11:45 horas y, a las 12:02, ingresó al panteón Jardines del Parque, al oriente de Torreón, contiguo al campo de la 11 Región Militar.

Cerca de la tumba abierta se colocaron un toldo y sillas para los familiares. A mitad de la ceremonia, se pusieron de pie y, abrazados, rodearon el féretro.

Alrededor de las 12:50 horas se dio la despedida final. Los trabajadores del panteón comenzaron entonces a cubrir la fosa con tierra, mientras los familiares más cercanos permanecían en el lugar.

Para maestros, alumnos, ex alumnos y padres de familia, Nery Edith Narváez González fue una mujer siempre amable y comprometida con todos los estudiantes.

Como subdirectora de la Secundaria 13, afirman que dio su vida para proteger a otros alumnos, mientras intentaba detener, junto con otros maestros, a los hermanos gemelos de 18 años que el jueves pasado planearon y ejecutaron un ataque con armas blancas al interior del plantel. (AGENCIA REFORMA)