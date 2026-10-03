Realizan con éxito la Feria del Bienestar Animal en Parque Centro

Se llevó a cabo a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, CEBISS

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, CEBISS, llevó a cabo con éxito la Feria del Bienestar Animal en el estacionamiento de Parque Centro.

En representación del alcalde Javier Díaz González, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, mencionó que el objetivo principal fue promover el cuidado y bienestar de los seres sintientes en la ciudad.

“Para el alcalde el tema de los seres sintientes ha sido una prioridad desde el inicio de su administración, por ello los invito a que aprovechemos este día para seguir generando conciencia y empatía hacia ellos”, dijo.

Daniela Ros Rodríguez, directora del CEBISS, dio a conocer que durante la administración se han llevado a cabo más de 800 adopciones, 18 mil 963 desparasitaciones, 8 mil 898 vacunas y 2 mil 154 esterilizaciones.

La regidora Amal Esper Segur, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, invitó a la ciudadanía a seguir adoptando a los seres sintientes y brindarles una nueva oportunidad.

Durante la Feria del Bienestar Animal se realizaron servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, así como esterilizaciones a bajo costo previamente agendadas.

El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes contó además con perritos en adopción, que encontraron un nuevo hogar con familias saltillenses comprometidas.

A la Feria del Bienestar Animal se sumaron también diversas asociaciones de la ciudad, así como veterinarias y negocios que contribuyen al bienestar de los seres sintientes en Saltillo, brindando información sobre sus actividades y servicios. (El Heraldo de Saltillo)