Investigan muertes de bebés en Jalisco por presunta bacteria

Guadalajara.- La Secretaría de Salud Jalisco participa en la investigación de los seis casos de recién nacidos fallecidos, presuntamente relacionados con la bacteria Klebsiella pneumoniae en unidades del IMSS, luego de que se instalara una comisión externa para revisar el posible brote.

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que el Gobierno de Jalisco mantiene comunicación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y que desde el 2 de octubre comenzó a trabajar un equipo multidisciplinario integrado por autoridades estatales y federales, así como organismos externos al IMSS y a la Secretaría de Salud.

Explicó que la investigación se concentra inicialmente en los tres casos que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, aunque el análisis epidemiológico contempla seis casos.

«La investigación básicamente se centra primero en los tres casos que tiene como denuncia la Fiscalía General de la República, pero se está investigando en la modalidad de brote precisamente porque lo decía ayer Zoé Robledo se investigan seis casos básicamente. Nosotros lo vemos muy conveniente, y vamos a colaborar con todo lo que debamos hacer para tener mucha claridad», señaló.

El funcionario indicó que la investigación contempla aspectos epidemiológicos, clínicos y microbiológicos, además de revisar las condiciones del agua, aire, equipamiento y superficies de las unidades médicas.

Precisó que todavía no se puede establecer que las muertes hayan sido provocadas por la bacteria, ya que la investigación continúa. Además, debido a la denuncia presentada ante la FGR, parte de la información permanecerá reservada por motivos jurídicos.

Sobre la presencia de Klebsiella pneumoniae, explicó que se trata de una bacteria que puede encontrarse tanto en hospitales públicos como privados y que las infecciones hospitalarias ocurren en distintos países.

Añadió que los recién nacidos en terapia intensiva pueden ser particularmente susceptibles debido a factores como la prematurez o algunas condiciones genéticas, por lo que también se revisarán los protocolos aplicados en las unidades donde fueron atendidos los pacientes. (AGENCIA REFORMA)