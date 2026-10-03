Suman 230 casos de Coxsackie en Jalisco

Guadalajara.- Los casos de Coxsackie en Jalisco aumentaron en 80 en un día, al pasar de alrededor de 150 registrados hasta ayer a 230 en el corte más reciente de la Secretaría de Salud estatal.

Los contagios identificados en los últimos tres meses y medio corresponden principalmente a 12 planteles escolares, con mayor presencia en Guadalajara y Zapopan. Actualmente, el padecimiento se mantiene activo en tres escuelas.

«Tenemos identificados clínicamente con mucha claridad alrededor de 230 casos. Hubo algunos otros que nos reportaron en algunos centros escolares en meses anteriores. Pero en los últimos tres meses y medio 230 casos aproximadamente se trata de una enfermedad muy leve», señaló el Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.

El secretario explicó que el síndrome es provocado por el virus Coxsackie y que generalmente desaparece en alrededor de cinco días del contagio.

«Habitualmente genera úlceras en la boca, en las palmas, en las plantas, por eso se conoce como síndrome de boca, mano, pie y algo que sí es importante, sí se contagia la enfermedad, pero tenemos a favor el hecho de que no se contagia con la misma intensidad que el sarampión», agregó.

La transmisión ocurre principalmente por contacto físico, aunque también puede darse por vía respiratoria. Pérez Gómez señaló que un rasgo importante es que la enfermedad no se transmite antes de que comiencen los síntomas.

Por lo tanto, añadió que detectar los síntomas y evitar que los menores acudan a los planteles puede ayudar a cortar las cadenas de transmisión. (AGENCIA REFORMA)