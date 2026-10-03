Reúne a 300 mujeres segunda edición de la Caminata Comanche rumbo a la Hacienda Santa María, en Ramos Arizpe

Con gran éxito se llevó a cabo este sábado la segunda edición de la Caminata Comanche, cuyo propósito fue el de promover la actividad física, la convivencia y el conocimiento de la historia y las tradiciones de Ramos Arizpe.

Como se ha informado, este evento contó con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila y del Municipio de Ramos Arizpe, los que de esta manera sumaron esfuerzos para promover actividades de convivencia, bienestar y el rescate de las tradiciones locales.

Como estaba previsto, el contingente de participantes, que en esta ocasión estuvo conformado por 300 mujeres, además de numerosos acompañantes, salió en medio de un gran entusiasmo a las 8:00 de la mañana del punto de partida, ubicado frente a la empresa MIBA en el Parque Industrial Santa María.

La amenaza de lluvia no fue obstáculo para que las y los asistentes a este evento histórico – recreativo, disfrutaran al aire libre de la riqueza del semidesierto, así como de las antiguas construcciones ubicadas en esta zona, en las que no perdieron la oportunidad de tomarse fotografías para recordar esta jornada, que combinó el ejercicio físico con la tradición cultural y el conocimiento de las raíces de la comunidad ramosarizpense.

En el trayecto, las y los participantes pudieron conocer diferentes datos históricos de la Hacienda de Santa María, así como de los primeros pobladores y las actividades que antaño se desarrollaban en el municipio, mismas que dieron origen al carácter tenaz de los habitantes de Ramos Arizpe y a la gran vocación industrial de esta tierra.

“Nos da mucho gusto de volver a realizar esta actividad, el poder realizar esta caminata donde 300 mujeres tomaron parte para poner el corazón en nuestras raíces, caminamos por el mismo lugar que recorrimos con mucha ilusión hace un año y que ahora vemos que empieza a volverse una tradición, además de que nos da mucho gusto que cada vez se vayan sumando más comanches, más amigos y más autoridades”, dijo Bertha Gutiérrez, organizadora de esta caminata.

“Lo que queremos realmente como mujeres de Ramos Arizpe es que la gente voltee a ver a esta comunidad, por eso elegimos Santa María, porque hablar de este lugar es hablar de nuestras raíces, es hablar de nuestra historia, queremos que los demás volteen a ver Santa María y esa es una forma en la que nosotras podemos ayudar y apoyar a esta comunidad, que siga creciendo, evolucionando, sí junto con la modernidad que la rodea, pero conservando el corazón de su historia”, agregó.

Al arribar a la antigua iglesia de Santa María, se ofreció un refrigerio a las y los participantes, para después llevar a cabo la entrega de listones y medallas.

Posteriormente, se llevó a cabo la bienvenida por parte de las autoridades, encabezadas por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, junto con el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González quien acudió con la representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como del delegado del INAH en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno y del obispo Hilario González García, quien dio su bendición a las y los asistentes.

Posteriormente en su mensaje, el alcalde Tomás Gutiérrez felicitó a las participantes y destacó que en Coahuila es posible la realización de este tipo de eventos gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen, e indicó que Ramos Arizpe es un municipio con mucho que ofrecer en la parte turística, dados los numerosos atractivos con que se cuenta en diferentes localidades de su territorio. (ÁNGEL AGUILAR)