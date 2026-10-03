Rehúsa MORENA dar información sobre “cónclave” realizado en Ramos Arizpe

En medio de un gran hermetismo se llevó a cabo este sábado la reunión de MORENA en la vecina ciudad de Ramos Arizpe, a la que fueron invitados cuadros de ese movimiento provenientes de diferentes municipios de la entidad, cuyo objetivo, según se dio a conocer, fue el de abordar lo referente al proceso de registro de aspirantes a los comités distritales de Defensa de la Soberanía, mediante el cual se elegirá a los candidatos que representarán a los distritos federales de Coahuila en la elección de diputados de 2027.

Cabe mencionar que en dicho evento, que se realizó en el salón de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicado en la Calle Ocampo, se esperaba la presencia del delegado nacional de ese movimiento, Jorge Gaviño Ambriz, quien finalmente no se presentó en este encuentro de morenistas, por lo que acudió en su representación Roberto Aspe.

De igual manera, estaba prevista en esta reunión la presentación de la convocatoria para las y los aspirantes a los comités municipales.

Sin embargo, al ser cuestionado por El Heraldo de Saltillo sobre los objetivos de la reunión, Roberto Aspe se limitó a señalar que únicamente era para tratar “temas informativos relacionados con la actividad del movimiento”, según manifestó.

De igual manera, el diputado local de MORENA Alberto Hurtado Vera mencionó que el encuentro sirvió para dar a conocer a los asistentes información de carácter interno, pero sin especificar de qué tipo. (ÁNGEL AGUILAR)