Invertirá RA más de 200 millones en pavimentación, drenajes e iluminación para lo que resta de 2026 y parte de 2027

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, dijo que de manera conjunta con el Gobierno del Estado, se invertirá durante lo que resta de 2026 y parte de 2027 un monto de más de 200 millones de pesos en obras de pavimentación, drenajes, iluminación y pozos de agua entre muchas otras obras más para beneficio de las y los habitantes de ese municipio.

Mencionó que de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha conformado este monto de recursos, de los cuales 80 millones provienen del Gobierno Estatal y el resto de aportaciones municipales, a través de los cuales se atenderán las necesidades de la población de las áreas urbana y rural, quienes de esta manera podrán mejorar su calidad de vida y contar con mejores servicios en sus colonias o comunidades.

Aseguró que la aportación hecha por el gobierno que encabeza Manolo Jiménez Salinas en el marco del programa “En equipo le entramos”, vendrá a impactar positivamente en Ramos Arizpe, especialmente durante estos meses del año en los que ese y el resto de los municipios de la entidad disponen de menos recurso para la realización de proyectos de obra pública.

“Junto con nuestro amigo el gobernador estamos haciendo ya muchas obras en conjunto, vienen sobre todo muchos servicios, vamos a tener repavimentaciones, caminos nuevos, pozos de agua, tramos de iluminación y vamos también a hacer recarpeteos y drenajes junto con el Gobierno del Estado”, señaló el alcalde.

“Este programa nos va a ayudar mucho sobre todo en esta temporada, que es cuando los municipios menos ingresos tienen, nos tenemos que esperar hasta enero, pero en esta temporada van a empezar a funcionar muy bien esos fondos que nos dio el gobernador, junto con los que nosotros agregamos para tratar de ampliar más el beneficio para los ramosarizpenses”, agregó.

Señaló que de igual manera se continuará impulsando la actividad económica y la llegada de nuevos empleos, gracias a las condiciones de seguridad que existen en el municipio y en la Región Sureste.

“Aquí hay que destacar que Ramos Arizpe es uno de los municipios más seguros del estado, en empleos se están atrayendo más empresas y apoyando a las ya existentes para que puedan tener mejores condiciones para que vengan a trabajar, pero todo va en base a la seguridad, al Modelo Coahuila que es el que manejamos en toda la entidad y la Región Sureste”, puntualizó el munícipe. (ÁNGEL AGUILAR)