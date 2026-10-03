Urgente recuperar núcleos de afecto y espacios de convivencia para evitar tragedias como la de Torreón: obispo

El obispo de Saltillo, Hilario González García consideró urgente la recuperación de los llamados “núcleos de afecto” donde los adolescentes y jóvenes puedan sentirse amados y valorados, y de esta manera eviten contaminarse por los modelos de violencia que prevalecen en otros países y que llevan a provocar tragedias como la ocurrida el pasado jueves en un plantel educativo del ejido La Unión, en el municipio de Torreón.

De igual manera, hizo un llamado a las autoridades a establecer una estrategia efectiva que permita a esa población canalizar su energía positivamente a través del deporte, la convivencia y la sana recreación, a fin de que se evite la influencia negativa que pudiera tener en ellos el uso de las redes sociales y el acceso a ideologías de odio que se generan en otros países y lamentablemente se repiten en México, dejando víctimas inocentes.

“Sí es un ambiente difícil, de crueldad, de violencia el imitar estos modelos de inadecuación social por decirlo así, y volvemos al mismo tema de la importancia de los núcleos donde establecemos relaciones de afecto, de valía, de aprecio sano, que es la familia, el barrio, la escuela, la Iglesia, cómo podemos recuperar la manera sana de relacionarnos, no para agredirnos sino para respetarnos”, señaló el obispo.

“Ante este tipo de casos lamentables necesitamos también urgentemente de estos espacios de convivencia como son el deporte, la cultura, el arte, la convivencia espiritual, hablando ya desde la realidad de las iglesias y de las comunidades religiosas, necesitamos un lugar para que toda esa fuerza y todo ese ímpetu se pueda encaminar positivamente”, agregó.

Destacó también la necesidad de trabajar internamente para valorar a cada persona por su dignidad, sea hombre o mujer, y utilizar la paz y el diálogo como las principales herramientas para una mejor convivencia.

“Hasta ahora hemos venido trabajando lo contrario, por eso hay que recomponer el tejido social desde el corazón hasta la sociedad pasando por la familia, la escuela o el trabajo. Son varios puntos donde han pasado estas cosas, además de Coahuila, en Nuevo León una señora mata a sus hijos y a la pareja, a nivel mundial un copiloto que quiso asesinar a todos los que viajaban en el avión, hay esta descomposición y esta inadecuación de las personas con su entorno, vamos a tratar de adecuarlo y a ser más receptivos y más dialogados”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)