Piden en Congreso revelar si estacionamientos públicos de paga en Coahuila cumplen con licencia y pago de impuestos

El diputado local del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés Flores, hizo un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a la Secretaría de Finanzas del Estado y a los 38 municipios de la entidad para que informen al Congreso si los estacionamientos públicos de paga ubicados en instituciones educativas, funerarias y plazas comerciales, entre otros establecimientos cuentan con la respectiva licencia mercantil y cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias como prestadores de servicio.

Durante la sesión de la diputación permanente del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este martes, se dio lectura a este punto de acuerdo por parte de la diputada Magaly Hernández, siendo después aprobado de forma unánime por las y los legisladores presentes para ser considerado como “de urgente y obvia resolución”.

En el documento se señala que el cobro de estacionamientos en plazas comerciales, instituciones educativas, hospitales y funerarias en México representa una problemática socioeconómica que afecta el derecho al consumo, convirtiendo espacios de uso obligatorio en negocios lucrativos ajenos a la seguridad y bienestar del ciudadano.

Destaca también que analizando el conflicto legal y los vacíos normativos, en muchos de los casos se permite en estos lugares el doble cobro, toda vez que los usuarios pagan por un servicio o producto principal y posteriormente se les vuelve a cobrar por el espacio físico requerido para consumirlo.

Además se recuerda que a través de diferentes exhortos y en un proyecto de reforma presentado desde septiembre de 2024, el diputado Jorge Valdés solicitó que en las edificaciones de establecimientos con giro comercial y de servicios, deberá ser proporcionado el uso de cajones de estacionamiento sin costo para el usuario.

También cita que en el caso de servicios esenciales como son las instituciones educativas, se está violentando el derecho a la movilidad y el derecho a recibir educación, no importa si es pública o privada, se vulnera el derecho a ingresar y permanecer sin costo alguno al

interior del área educativa.

De igual manera se menciona que en las funerarias y/o hospitales el uso del estacionamiento no es recreativo ni opcional, ya que los familiares y deudos permanecen largas jornadas obligados por una emergencia médica o un duelo, acumulando cuentas costosas.

“Los prestadores de servicios, propietarios o concesionarios de los estacionamientos públicos de paga están lucrando con el debido cumplimiento de contar con los cajones desde su licencia de construcción, convirtiéndolos en estacionamientos “públicos” pero de paga, en lugares donde el acceso no debe depender del pago o adquisición de un servicio”, añade el punto de acuerdo. (ÁNGEL AGUILAR)