Capacita Congreso del Estado a municipios para elaboración de Leyes de Ingresos 2027

Este martes, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Coahuila, coordinada por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, llevó a cabo un taller de capacitación dirigido a representantes de los 38 municipios del estado, para fortalecer la correcta elaboración de sus proyectos de Leyes de Ingresos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2027.

Durante la capacitación se abordaron aspectos técnicos y normativos relacionados con la integración de las iniciativas de Leyes de Ingresos municipales, las tablas de valores catastrales y las reglas aplicables al proceso presupuestal estatal y municipal para el próximo ejercicio fiscal.

La diputada Beatriz Fraustro destacó que estos trabajos tienen como objetivo brindar herramientas a los ayuntamientos para fortalecer sus finanzas públicas, mejorar la eficiencia recaudatoria y dar certeza a las y los contribuyentes, procurando en todo momento el cuidado de la economía de las familias coahuilenses.

En el taller participaron el Secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez Rodríguez; el Auditor Superior del Estado, Manuel Ramírez Briones; el Auditor Especial de la Auditoría Superior del Estado, Juan Martín Valdés Oviedo; el Administrador Fiscal General, José María Morales Padilla; el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado, Sergio Mier Campos; y la Directora Jurídica del Instituto Registral y Catastral del Estado, Sandra Lucía Ruiz Ortiz, así como la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades estatales en materia financiera, fiscal, de auditoría y catastro, mientras que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda participaron de manera presencial y virtual, bajo un esquema híbrido.

La jornada concluyó con la participación y el mensaje del Secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, quien abordó temas relacionados con las finanzas estatales y municipales. (El Heraldo de Saltillo)