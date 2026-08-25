Reconoce Manolo Jiménez a policía estatal caído en cumplimiento de su deber durante enfrentamiento en Candela 

En Coahuila una vez más los delincuentes se topan con pared, asegura el gobernador

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, hizo este martes un reconocimiento a la Policía Estatal y al elemento de esa corporación que falleció en cumplimiento de su deber, durante un enfrentamiento con civiles armados registrado la madrugada de este martes en el municipio de Candela, en los límites con el vecino estado de Nuevo León.

Dijo que luego de registrarse estos hechos, su gobierno se encuentra al pendiente y se mantiene la vigilancia de manera coordinada entre la Fiscalía de Coahuila y la Secretaría de Seguridad del Estado, junto con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina Armada de México y la Guardia Nacional.

“Mi reconocimiento total a la Policía Estatal y a las Fuerzas Armadas por defender a nuestro estado, por no permitir nuevamente que integrantes de la delincuencia o presuntos integrantes de la delincuencia entraran a afectar a nuestras familias, mis condolencias para los familiares de nuestro elemento que perdió la vida en este enfrentamiento defendiendo a nuestro estado y defendiendo a nuestra gente”, señaló.

“Es gracias a ellos, a nuestros elementos y a nuestras corporaciones, a la inversión que se hace en todos los sentidos, que hoy vivimos en el estado más seguro de México. Aquí hay voluntad y hay coordinación, vamos a estar muy al pendiente, estamos en contacto con el Fiscal del Estado, con el secretario de Seguridad Pública, con el personal operativo, con el Ejército Mexicano y con la Marina, que ya están todos ahí en el lugar”, agregó.

Destacó que este reforzamiento en materia de seguridad ha servido de mucho al estado y reiteró que aquí en Coahuila nunca se baja la guardia en la tarea de proteger a la entidad de este tipo de incursiones.

“Nuevamente esa situación se da prácticamente en los límites entre Coahuila y Nuevo León y una vez más los delincuentes se topan con pared, se topan con la Policía Estatal de Coahuila, con la Fiscalía de Coahuila, con el Ejército Mexicano, con la Guardia, con la Marina, hay presuntos delincuentes abatidos, y nosotros estamos al pendiente pero sobre todo reflexivos. Nos puede la pérdida de uno de los nuestros”, manifestó Manolo Jiménez. (ÁNGEL AGUILAR)