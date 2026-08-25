Ramos Arizpe apoyará regreso a clases con entrega de 12 mil paquetes escolares

Con el objetivo de reducir los gastos que enfrentan las familias al inicio del nuevo ciclo escolar, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe prepara la distribución de entre 11 mil y 12 mil paquetes de útiles, que incluirán alrededor de 50 mil cuadernos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La estrategia estará enfocada principalmente en alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, además de estudiantes de secundaria, contemplando tanto planteles de la zona urbana como escuelas ubicadas en ejidos y comunidades rurales.

Gutiérrez Merino explicó que los apoyos fueron diseñados para complementar los programas educativos que implementará el Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y así ampliar los beneficios para los estudiantes ramosarizpenses.

“Estamos preparando entre 11 mil y 12 mil paquetes para nuestros estudiantes. Queremos que las familias tengan un respaldo adicional en este regreso a clases y que los jóvenes cuenten con materiales que realmente van a utilizar durante el ciclo escolar”, señaló.

Cada paquete estará integrado por un morral y entre tres y cuatro cuadernos profesionales, cantidad que variará de acuerdo con el grado escolar del beneficiario.

“Sabemos que el regreso a clases representa un gasto importante en los hogares, sobre todo cuando hay dos o tres hijos estudiando. Por eso nos estamos sumando al esfuerzo que realiza nuestro gobernador Manolo Jiménez; la intención es complementar los apoyos y ayudar directamente a la economía de las familias”, expresó el edil.

“Los niños y jóvenes de nuestros ejidos también están contemplados. La educación es una prioridad y queremos que los apoyos lleguen tanto a las colonias de Ramos Arizpe como a nuestras comunidades rurales”, agregó. (EDUARDO SERNA)