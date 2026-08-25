Desazolva Gobierno de Saltillo rejillas pluviales tras lluvias

Mantiene Javier Díaz atención a la infraestructura pluvial y a los espacios peatonales

El alcalde Javier Díaz González intensificó las labores de atención a la infraestructura pluvial, con el propósito de reducir riesgos y mejorar las condiciones de movilidad durante la temporada de lluvias.

Cuadrillas municipales realizaron una jornada de desazolve y limpieza de alcantarillas y rejillas pluviales, principalmente en puntos estratégicos del periférico Luis Echeverría Álvarez, entre ellos los ubicados a la altura de la colonia La Joyita y en el sector conocido como las “curvas de la Landín”.

En estos sitios, brigadas del Ayuntamiento retiraron tierra, basura, lodo y otros desechos que obstruían las rejillas y alcantarillas, para facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de acumulaciones durante las precipitaciones.

El Gobierno de Saltillo mantiene estas labores de manera preventiva en vialidades de alta afluencia vehicular, con el objetivo de brindar mejores condiciones para automovilistas y peatones.

De manera paralela, el Gobierno Municipal reforzó los trabajos del programa de Rehabilitación de Banquetas, con la intervención de las aceras poniente y oriente de la calle Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre Miguel Ramos Arizpe y Guadalupe Victoria, en el Centro Histórico de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)