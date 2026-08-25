Alista Ramos Arizpe escuelas para el regreso a clases

Tomás Gutiérrez supervisa trabajos en la Escuela Vicente Guerrero; brigadas atienden las necesidades particulares de cada plantel

Ante la cercanía del regreso a clases, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó este martes los trabajos del programa Enchúlame la Escuela en el plantel Vicente Guerrero, como parte de las acciones que realiza el Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de los espacios educativos.

A través de brigadas de la Ola Verde y de Servicios Municipales, se realizan labores de acuerdo con las condiciones y necesidades específicas de cada escuela, desde limpieza y mantenimiento, todo con el fin de contar con instalaciones adecuadas para estudiantes, docentes y personal educativo.

Gutiérrez Merino explicó que el programa Enchúlame la Escuela se desarrolla durante todo el año; sin embargo, en estos días se intensifican los trabajos ante el próximo inicio del ciclo escolar.

“Enchúlame la Escuela trabaja durante todo el año, porque las necesidades de nuestros planteles no se presentan solamente al inicio de clases. En estos días estamos poniendo especial atención porque nuestros niños y jóvenes están por regresar a las aulas y queremos que encuentren escuelas en mejores condiciones. Revisamos cada plantel y hacemos lo que realmente necesita”, señaló.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, explicó que la estrategia permite sumar personal y esfuerzos de distintas áreas municipales para atender de manera directa las solicitudes de las comunidades escolares.

Como parte de esta etapa, ya fue atendida la Escuela Primaria Eufrasio Sandoval, y se trabajará también en los próximos días en las escuelas Maestros Coahuilenses, Adolfo López Mateos, María Agustina Tristán Güell, María Elena Flores Gaona, Independencia, Fidencio Flores Gómez, Francisco Primo de Verdad y Ramos, Ejército Mexicano y José María Morelos y Pavón. (ACONTECER)