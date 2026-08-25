Catastro de Ramos Arizpe supera las 26 mil atenciones durante 2026

Dependencia orienta y atiende a ciudadanos en trámites relacionados con casas, terrenos y propiedades

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que la Dirección de Catastro ha registrado 26 mil 733 atenciones, trámites y operaciones durante el presente año, brindando servicio a ciudadanos que requieren resolver algún asunto relacionado con una casa, terreno o propiedad.

Uno de los objetivos es que la población conozca que en esta dependencia puede recibir orientación para saber qué hacer y qué documentos necesita cuando enfrenta alguna situación relacionada con un inmueble.

“Queremos facilitarle las cosas a la gente. Si tienen una duda sobre su propiedad, necesitan algún documento o quieren realizar un trámite y no saben por dónde comenzar, pueden acercarse a Catastro, donde los van a orientar para encontrar una solución”, expresó el tesorero municipal Juan Francisco Solís Rodríguez.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran trámites relacionados con escrituras, avalúos, certificados de no propiedad, constancias sobre el pago del predial, certificaciones catastrales y reimpresión de recibos.

De enero a agosto, Catastro registra mil 385 trámites relacionados con escrituras, además de cientos de avalúos y certificaciones solicitadas por ciudadanos. A ello se suman más de 24 mil registros correspondientes al pago del impuesto predial.

El tesorero municipal destacó que el personal de Catastro puede orientarlo de acuerdo con su situación. Por ello, invitó a quienes tengan dudas o necesiten realizar algún procedimiento relacionado con una propiedad a acercarse a la Dirección de Catastro para recibir información y conocer los pasos a seguir. (ACONTECER)