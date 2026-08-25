Con paso perfecto, UTC se lleva campeonato de voleibol

Con una destacada actuación y sin conocer la derrota durante toda la competencia, el equipo varonil de voleibol de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) se proclamó campeón de la Liga UANE, torneo organizado por la Universidad Americana del Noreste celebrado en Saltillo.

Los Halcones de la UTC completaron su participación con paso perfecto al imponerse en cada uno de sus compromisos, resultado que les permitió quedarse con el campeonato y poner en alto el nombre de la institución.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, felicitó a los estudiantes que integran el representativo universitario y destacó que este logro es resultado de la constancia, disciplina y compromiso que mantienen tanto en su preparación deportiva como en su formación académica.

“Estamos muy orgullosos de nuestros Halcones. Obtener un campeonato ya representa un logro importante, pero hacerlo de manera invicta habla del esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo que demostraron nuestros estudiantes durante toda la competencia”, expresó.

El conjunto estuvo dirigido por el entrenador Carlos Ramos, quien acompañó a los jóvenes durante su preparación y participación en el torneo, fortaleciendo el desempeño colectivo que finalmente llevó al equipo hasta el campeonato.

Guadarrama Cortez señaló que la UTC continuará impulsando las actividades deportivas como parte fundamental de la formación integral de sus estudiantes, al considerar que la práctica de una disciplina contribuye al desarrollo de valores como la responsabilidad, perseverancia, compañerismo y sana competencia.

“Para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes encuentren en la universidad espacios para desarrollar todas sus capacidades. Estos resultados nos motivan a seguir respaldando el deporte y a generar las condiciones para que nuestros estudiantes representen dignamente a la UTC”, agregó el rector.

Finalmente, reconoció el trabajo del entrenador Carlos Ramos y de cada uno de los integrantes del equipo, al señalar que el campeonato representa un orgullo para toda la comunidad universitaria. (EDUARDO SERNA)