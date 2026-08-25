Fortalece Ramos Arizpe programa ‘Recopila’ para el manejo responsable de pilas usadas

Con el propósito de reducir los riesgos de contaminación ocasionados por la disposición inadecuada de pilas y baterías de uso doméstico, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene y fortalece el programa “Recopila”, estrategia coordinada por la Dirección de Ecología que actualmente cuenta con 16 contenedores de recolección distribuidos en distintos puntos del municipio.

La directora de Ecología, Alma Delia Aguirre Gutiérrez, informó que el programa se desarrolla mediante un convenio de colaboración con la empresa Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V. (CIMARI), acuerdo autorizado por el alcalde Tomás Gutiérrez, que permite ampliar la participación de instituciones educativas, dependencias municipales y empresas privadas.

“Con este programa buscamos que la ciudadanía tenga lugares adecuados y accesibles para depositar las pilas que ya no utiliza. Son residuos que no deben terminar junto con la basura doméstica porque contienen componentes que pueden generar contaminación en el suelo y el agua”, señaló Aguirre Gutiérrez.

Actualmente, los contenedores se encuentran instalados en espacios como el lobby de la Presidencia Municipal, DIF Ramos Arizpe, Macimex, Colegio de Bachilleres, COBAC, CECyTEC, IMARC, CETis 60, Instituto La Misión, así como en diferentes secundarias, entre ellas la Técnica No. 82 “Hipólito Charles”, Dr. Juan Francisco Camarillo Molina No. 2, Francisco Coss Ramos, Técnica Ramos Arizpe, Manuel H. Gil Vara Técnica No. 97 y María del Refugio Zertuche de Padilla.

La funcionaria destacó que uno de los principales objetivos es continuar fomentando entre niños, jóvenes, trabajadores y familias una cultura de separación y disposición responsable de estos residuos, al tiempo que se facilita su posterior manejo especializado por parte de CIMARI. (EDUARDO SERNA)