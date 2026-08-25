Gradúa Javier Díaz a bomberos voluntarios clase 42

Estos elementos se suman a las tareas de prevención y atención de incidencias; el alcalde participa en tradicional “baño de la buena suerte” con los recién graduados

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la ceremonia de graduación de la Academia de Formación de Bomberos Voluntarios clase 42, en la que destacó que estos 28 elementos se suman a las tareas de prevención y atención para brindar apoyo a la población cuando más lo necesite.

Díaz González señaló que Saltillo es una gran ciudad, con instituciones fuertes, y que una de las que cuenta con mayor reconocimiento de la ciudadanía es el Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes se mantienen atentos los 365 días del año ante las incidencias que pudieran presentarse.

Afirmó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuarán fortaleciendo los cuerpos de seguridad y rescate de Saltillo. “Para las y los saltillenses el Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo es un orgullo, nos sentimos muy honrados por el trabajo que realizan todos los días para atender el llamado de la población; cuentan con el apoyo del Gobierno Municipal”, comentó.

Al concluir la ceremonia, Javier Díaz aceptó la invitación de las y los recién graduados para participar en el tradicional “baño de la buena suerte”, ritual con el que cada generación del Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo celebra el término de su formación.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, hizo la declaratoria de graduación de las y los cadetes, quienes cumplieron satisfactoriamente con su preparación teórica y práctica, con duración de un año.

Las autoridades entregaron a las y los graduados la constancia que acredita su formación, además de reconocimientos especiales a quienes destacaron en diferentes rubros de esta generación.

En representación de quienes concluyeron su formación, Medley Hernández agradeció a todas las personas que los apoyaron y se involucraron en su preparación para convertirse en bomberos.

“Ser bombero es más que una profesión, es un estilo de vida, y con ello es abrazar el compromiso de servicio y de apoyo a la comunidad cuando más lo necesite”, afirmó la graduada.

En el evento también estuvieron el teniente coronel de Estado Mayor Rey Ángel Rodríguez, comandante del 69 Batallón de Infantería, en representación del general de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; y el capitán segundo Salomón Hernández Esteves, en representación del general Brigadier de Estado Mayor Francisco Acuña Díaz, representante de la Guardia Nacional en Coahuila.

También asistieron la diputada local Rocío Ramos Moncada; el diputado electo Eduardo Medrano Aguirre; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor Hugo Alberto Rábago Mar; el subsecretario de Protección Civil Estatal, Ramiro Durán García; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; y el presidente del Patronato de Bomberos, Alejandro Villarreal Mireles. (El Heraldo de Saltillo)