Habrá Mercadellas en el Francisco I. Madero; participarán más de 300 emprendedoras

Invita Instituto Municipal de las Mujeres y Lady Multitask a asistir

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía en general a asistir este sábado 29 de agosto a una edición más de Mercadellas, donde se contará con la participación de más de 300 emprendedoras.

El evento se llevará a cabo a través del Instituto Municipal de las Mujeres en el pasillo del Estadio Francisco I. Madero, con entrada completamente gratuita.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, mencionó que para el alcalde Javier Díaz González es prioridad apoyar a las mujeres con programas y políticas públicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Mercadellas se realizará en un horario de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche, donde las y los asistentes podrán adquirir diferentes productos y servicios que ofrecerán las más de 300 mujeres emprendedoras.

“Los invitamos a conocer, comprar y apoyar los productos y emprendimientos de nuestras mujeres, y habrá además artesanos, artistas locales, juegos para niños y muchas cosas más para disfrutar”, refirió Fernández Tonone.

Señaló que se podrán adquirir productos como bisutería, ropa, calzado, accesorios, cosmética natural, maquillaje, artículos artesanales y de crochet, snacks, repostería, salsas y aderezos, entre muchos más.

Cabe recordar que Mercadellas se ha llevado a cabo también en sedes como la Plaza Nueva Tlaxcala, la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo y Paseo Villalta, con el objetivo de impulsar a las mujeres emprendedoras. (El Heraldo de Saltillo)