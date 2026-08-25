SE TOPARON EN PARED

Una vez más los delincuentes que operan en Nuevo León intentaron incursionar a Coahuila; y una vez más, se toparon en pared. Dos de ellos murieron en un enfrentamiento con fuerzas estatales, pero lamentablemente, también falleció un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, Mauro Flores Rodríguez, quien perdió la vida defendiendo la de los coahuilenses. Mauro era hermano de Héctor Flores, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad. Las redes sociales se llenaron de condolencias para su familia, entre ellas la del gobernador MANOLO JIMÉNEZ, quien lo calificó como un gran héroe coahuilense. Descanse en paz.

BAÑARON A JAVIER

¡Se la bañaron los bomberos de Saltillo¡ O más bien, le dieron un buen baño al alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, quien sin pensarla dos veces aceptó la invitación de los recién graduados del Cuerpo de Bomberos al tradicional «baño de la buena suerte», ritual con el que se concluye cada ceremonia de graduación de los apsgafuegos. Lo bueno es que Javier está acostumbrado a nadar cómo pez en el agua, y con el calor que ha estado haciendo en los últimos días, no se sintió mucho el remojón.

Hablando de Javier, el alcalde informó este martes que Saltillo está listo para recibir la final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, evento que se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre en la Plaza de Armas, en dónde se van a instalar gradas para 1 mil 500 personas, y en el que van a participar los coahuilenses MATÍAS GRANDE y ANA PAULA VÁZQUEZ.

El certamen se va a transmitir a más de 70 países, lo cual para Saltillo es una gran oportunidad de proyectarse internacionalmente, y tendrá como fondo la Catedral, el Casino y el Palacio de Gobierno, tres de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

INFORME EN SALTILLO

Y hablando de eventos en los que Saltillo será sede, también ya está prácticamente confirmado que uno de los informes regionales que dará en septiembre la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, se llevará a cabo aquí, muy seguramente en el “Parque Las Maravillas”, igual que ocurrió el año pasado. Cómo de costumbre, el segundo informe de Sheinbaum se llevará a cabo en Palacio Nacional el 1 de septiembre, pero luego la presidenta tiene proyectado replicar la ceremonia en cada uno de los estados de la República. Para el caso de Coahuila, falta por definir el día exacto, pero de que viene, viene. Ya tocará el próximo año, si sigue con la misma dinámica, hacerlo en la nueva “Expo Coahuila”.

UNA APUESTA SEGURA

En los 26 ejidos que forman parte del municipio de Arteaga, y por supuesto también en la cabecera municipal, ha sido muy bien recibida la posibilidad de que JORGE JIMÉNEZ pueda contender el próximo año como candidato del PRI a la alcaldía. No hay nada definido, por supuesto, pero lo que sí se da cómo un hecho es que la actual alcaldesa, ANA KAREN SÁNCHEZ, no se va a postular para la reelección. A Jorge se le ve muy bien en el sector rural, pero también tiene muy buenas relaciones con el sector industrial que tanto ha crecido en Arteaga en los últimos años. Y por supuesto, durante estos años que ha fungido cómo síndico, ha establecido muy buenas relaciones con el sector social. Si lo postulan, para el PRI sería una apuesta segura.

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Siguiéndole por el rumbo de Arteaga, los accidentes en “Los Chorros” siguen a la órden del día dejando milonarios daños materiales, pérdida de vidas humanas, congestionamientos viales y muchas otras consecuencias económicas sin que las autoridades correspondientes, las de CAPUFE y las de la Secretaría de Infrestructura, Comunicaciones y Transporte hagan algo al respecto. Tal vez ya va siendo hora de que tomen en cuenta la propuesta de alguien que le sabe al tema, el empresario transportista LITO DÁVILA, quien desde hace años viene diciendo —con conocimiento de causa— que una de las soluciones es poner reductores de velocidad antes del inicio de las curvas de “Los Chorros” en su sentido sur-norte. En otros estados, eso ha funcionado muy bien.

Esta medida, sencilla y bastante más económica que la rectificación planteada pero nunca ejecutada de las curvas, ayudaría a salvar muchas vidas. Yo se la escuché a Lito hace 10 años, cuando la propuso ante autoridades que la hubieran podido llevar a cabo. Pero no le hicieron caso en ese entonces, y siguen sin hacerlo. ¿Cuántas vidas se han perdido desde entonces? A ver si ahora si en efecto Jorge Jiménez llega a la alcaldía, y tomando en cuenta que es amigo de Lito y ambos son referentes en la charrería de nuestro estado, entre los dos logran que se concrete esa propuesta.

paco1533@gmail.com