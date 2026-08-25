Cuidarán más de mil 200 policías el regreso a clases de los estudiantes saltillenses

Elementos de Policía Preventiva, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste y otros agrupamientos vigilarán las principales avenidas y escuelas para garantizar un regreso seguro a las aulas

Con un estado de fuerza de mil 271 elementos, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementará un operativo especial para el regreso a clases del próximo lunes, con presencia de policías en las principales avenidas y alrededores de las instituciones educativas, informó su titular, Miguel Ángel Garza Félix

Señaló que participarán elementos de Policía Preventiva, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste y los diferentes agrupamientos, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, padres de familia y personal docente, además de agilizar la circulación vehicular durante las horas de mayor afluencia.

A su vez, remarcó que, por instrucciones del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continuará el programa Patrulleros Escolares, mediante el cual padres de familia reciben capacitación por parte de la Subdirección de Tránsito y Vialidad y el área de Seguridad Escolar para apoyar en las labores de control vial en las instituciones educativas.

“Recomendarles a los padres de familia que salgan con tiempo de sus domicilios, que revisen las condiciones mecánicas de sus vehículos, que respeten los límites de velocidad, que tanto el conductor como los tripulantes de los vehículos porten el cinturón de seguridad y que respeten el peatón”, externó.

“Tenemos la indicación de nuestro alcalde, Javier Díaz González, de seguir implementando el programa Patrulleros Escolares, los cuales la Subdirección de Tránsito y Vialidad, con el área de Seguridad Escolar, capacitan a padres de familia para que ellos mismos puedan dar apoyo de vialidad con apoyo de elementos de Tránsito; también por parte de Municipio se les da un kit a los padres de familia, que consta de una paleta de alto, de una cachucha, una playera, un silbato, traficonos, para que puedan dar la vialidad en algunas instituciones educativas donde los padres de familia así lo desean y participan en este programa”, abundó. (OMAR SOTO)