Invita UA de C a abuelas y abuelos al Taller de Cuentacuentos en la Infoteca Arteaga

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Infoteca Campus Arteaga, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura, invita a abuelitas y abuelitos a participar en el Taller de Cuentacuentos, una actividad práctica en la que podrán descubrir herramientas sencillas y divertidas para narrar historias.

El taller será sin costo y se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto de 10:00 a 12:00 horas en la Infoteca del Campus Arteaga, ubicada en Carretera 57 km. 13, Ciudad Universitaria, en Arteaga, Coahuila; la actividad estará a cargo de Mario Villanueva, actor y cuentacuentos de Saltillo, Coahuila, quien cuenta con una amplia trayectoria en la promoción de la lectura y la cultura infantil.

Durante el taller los participantes conocerán recursos para trabajar con la voz, la expresión corporal y la imaginación, mediante ejercicios prácticos que les permitirán acercarse de manera sencilla al arte de contar cuentos.

La propuesta busca que los asistentes descubran que narrar historias también puede convertirse en una forma de compartir recuerdos, emociones y experiencias con las nuevas generaciones.

Mario Villanueva se ha dedicado desde hace más de una década a la narración oral, creando personajes y mundos fantásticos que acercan a niñas, niños y familias a los libros y las historias, su trabajo se distingue por el uso de recursos escénicos, la expresión corporal y el humor, además de su interés por rescatar cuentos, leyendas y tradiciones orales de Saltillo.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversos festivales y programas culturales, llevando sus narraciones a escuelas, bibliotecas, plazas públicas y comunidades de Coahuila.

Las personas interesadas en participar comunicarse directamente a la Infoteca Arteaga para realizar su registro o solicitar información al teléfono (844) 411 14 01. (El Heraldo de Saltillo)