Fortalece UA de C su presencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

Un total de 145 investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma de Coahuila, lograron refrendar su permanencia, obtener una promoción o ingresar por primera vez al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), resultado que refleja el fortalecimiento de la investigación y de las vocaciones científicas en la institución.

De acuerdo con los resultados correspondientes al SNII 2026, de los 145 integrantes reconocidos, 52 corresponden a permanencias, 42 a promociones y 51 a nuevos ingresos, del total, 71 son mujeres y 74 hombres, lo que representa una participación equilibrada entre ambos géneros.

Por unidad académica, 87 investigadores e investigadoras pertenecen a la Unidad Sureste, 35 a la Unidad Laguna y 23 a la Unidad Norte; en el caso de las 52 permanencias, 48 investigadores se mantienen en el Nivel 1, dos en el Nivel 2, uno en el Nivel 3 y uno en la categoría de Candidato; además, en esta categoría se contabilizan 25 mujeres y 27 hombres, la Unidad Sureste registró 31, la Unidad Laguna 15 y la Unidad Norte 6.

Mientras que de los 51 nuevos ingresos al SNII, 36 corresponden al nivel Candidato y 15 al Nivel 1, la Unidad Sureste concentra 34 de estos nuevos ingresos, seguida de la Unidad Laguna con 10 y la Unidad Norte con 7 y en cuanto al género, 26 son mujeres y 25 hombres.

Respecto a las 42 promociones, 24 investigadores avanzaron al Nivel 1, 16 al Nivel 2, uno al Nivel 3 y uno alcanzó la categoría de Emérito, de este grupo, 20 son mujeres y 22 hombres, por unidades, la Unidad Sureste registró 22 promociones, mientras que las unidades Laguna y Norte contabilizaron 10 promociones cada una.

El subdirector de Investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado, David Castro Lugo, destacó que en 2018 solo se contaba con 180 investigadores en el SNII, lo que ha ido cambiando con la dedicación de las y los investigadores y las autoridades universitarias, pues en 2025 se llegó a la cifra de 380, en este 2026 se cuenta con 447 y para 2027 se tendrá una cifra de 480, ya que en estos últimos resultados se tuvo un aumento de 33 investigadores.

Destacó que el crecimiento de la comunidad científica universitaria no solamente representa un logro para quienes realizan investigación, sino que también tiene un impacto directo en la formación de estudiantes y en el desarrollo de nuevas vocaciones científicas.

Explicó que actualmente la investigación está teniendo una mayor presencia, incluso en los programas de bachillerato, donde existen profesores e investigadores reconocidos por el SNII que comparten con los jóvenes los conocimientos y experiencias derivados de su trabajo científico.

“Esto está generando una cultura de investigación y el desarrollo de vocaciones científicas, pues los estudiantes de bachillerato tienen ahora la posibilidad de acercarse desde una etapa temprana a proyectos, conocimientos y experiencias relacionadas con la investigación”, dijo.

Agregó que, esta formación también se fortalece en los programas de licenciatura, donde los docentes no solamente transmiten conocimientos ya establecidos, sino que comparten con sus estudiantes los nuevos conocimientos que generan mediante sus propios proyectos de investigación.

“El fortalecimiento de la investigación universitaria también se refleja en los proyectos que buscan generar resultados de impacto para la sociedad, tanto mediante financiamiento externo como a través de recursos institucionales, como con los Proyectos Impulsa, programa mediante el cual la Universidad Autónoma de Coahuila destina recursos propios para apoyar proyectos de investigación desarrollados por su comunidad académica”, comentó.

Con los resultados obtenidos, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su compromiso con el desarrollo de la investigación, la formación de nuevas generaciones de científicos y científicas y el impulso de proyectos que contribuyan al progreso de Coahuila y del país. (El Heraldo de Saltillo)