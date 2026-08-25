Abre UA de C registro para examen de admisión de bachillerato y licenciatura para el semestre enero – junio 2027

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos, convoca a las personas interesadas en cursar estudios de Bachillerato o Licenciatura a participar en el proceso de selección de nuevo ingreso para el semestre enero-junio de 2027.

El proceso de registro estará disponible del 24 de agosto al 17 de septiembre de 2026, a través de la página oficial de Admisiones de la UAdeC: www.uadec.mx/admisiones/ una vez realizado el registro, imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen de admisión, cuyo costo es de 920 pesos, dentro del mismo periodo establecido para el registro.

La ficha para presentar examen podrá generarse del 29 de septiembre al 23 de octubre del 2026, a través del siguiente enlace: www.uadec.mx/admisiones/; es obligatorio imprimir la ficha, ya que constituye el documento de ingreso a los diferentes campus para presentar el examen de admisión presencial.

La aplicación del examen para Bachillerato EXANI I y de Licenciatura EXANI II serán el 24 de octubre a las 9:00 horas, la fecha y la hora de aplicación de las pruebas de admisión es única, misma fecha para las y los aspirantes que deseen ingresar a un programa educativo en línea.

Para el examen EXANI-II se contemplan módulos de Áreas transversales, Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales, en el caso de quienes aspiren a ingresar a Medicina, los módulos considerados serán Áreas transversales y Premedicina; por lo que las guías de estudio pueden consultarse en el portal de Admisiones de la UA de C.

La Universidad también contempla el Examen de Admisión en Línea desde casa, dirigido exclusivamente a aspirantes a Programas Educativos en Línea, para esta modalidad se establece un simulacro obligatorio el 20 de octubre de 2026, con plataforma disponible de 9:00 a 16:00 horas.

Los aspirantes deberán contar con el certificado de terminación de estudios correspondiente al momento de realizar la entrega de documentos, programada del 5 al 8 de enero 2027; los aspirantes de nacionalidad extranjera que no cuenten con CURP deberán comunicarse con el Departamento de Admisiones, donde se les proporcionará un número temporal para realizar su registro.

Para ingresar a los programas de Bachillerato, no deberá contar con más de 17 años al momento de su inscripción, salvo para el turno vespertino de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”; a la carrera de Médico Cirujano de la Escuela de Medicina Unidad Norte, se les aplicará, además, un examen de Premedicina con un costo adicional de 920 pesos.

Los resultados de Bachillerato y Licenciatura serán publicados el 18 de noviembre de 2026 y podrán consultarse en www.uadec.mx/admisiones/.

Los módulos de información son en el Departamento de Admisiones en la planta baja de Rectoría, teléfonos (844) 438 15 08, (844) 438 16 51 y (844) 438 16 48; en la coordinación general de Educación a Distancia en el edificio “D” planta alta en la Unidad Camporredondo y a los teléfonos (844) 410 99 54, (844) 414 78 58 y (844) 414 81 02. (El Heraldo de Saltillo)

Así como en las coordinaciones de Unidad Sureste edificio “G” Unidad Camporredondo en Saltillo, teléfonos 844 414 99 36; coordinación de Unidad Laguna en Blvd. Revolución y Comonfort en Torreón, teléfonos (871) 729 32 28 y (871) 729 32 29 y en Coordinación de Unidad Norte, Carretera 57 Km 5 en Monclova y al teléfono (866) 649 60 37. (El Heraldo de Saltillo)