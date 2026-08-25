Lumina presenta “Lumina Nights Halloween Edition” en el Hotel La Torre. Conoce todos los detalles

A través de una rueda de prensa, representantes de la empresa de entretenimiento Lura Entertainment anunciaron la llegada a Saltillo de Lumina Nights Halloween Edition, un evento enfocado en la música electrónica y el terror, y a continuación te contamos todos los detalles.

Lumina Nights Halloween Edition se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a partir de las 6:00 p.m en el Hotel La Torre, Saltillo, Coahuila.

El festival contará con dos escenarios que estarán ubicados en la parte exterior del hotel y el evento es exclusivo para mayores de edad con una temática de terror.

La cartelera de los DJ que formarán parte de esta edición será revelada próximamente en las redes sociales de Lura Entertainment, pero en la rueda de prensa se adelantó que los DJ que participarán son originarios de Saltillo, Monterrey y Ciudad de México.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de Arema.mx. El evento cuenta con dos tipos de boletos diferentes con los siguientes precios y beneficios: General: $500 (Incluye acceso a la fiesta de Halloween y un recorrido al hotel del terror) y All Inclusive: mil 750 pesos (incluye acceso a la fiesta de Halloween, baños VIP, entradas ilimitadas con fila preferencial al hotel del terror y bebidas incluidas. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio. También puedes adquirir boletos físicos en sucursales de JR Sombreros y sucursales de Aguillón Beauty Supply.

Lumina Nights Halloween Edition promete una experiencia con lo mejor de la música, ambientado con una temática de terror y Halloween. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)