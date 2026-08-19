Enfrenta Netflix demanda por nombre de ‘KPop Demon Hunters’

Ciudad de México.- La banda Demon Hunter demandó a Netflix por usar presuntamente su nombre en ‘KPop Demon Hunters’ y generar confusión con su marca registrada

Netflix enfrenta una demanda de la banda de metal cristiano Demon Hunter por el supuesto uso indebido de su nombre en la película animada KPop Demon Hunters, al considerar que la producción y sus proyectos derivados han provocado una infracción de marca registrada, competencia desleal y confusión entre el público.

El grupo originario de Seattle, formado en 2000, presentó la demanda a través de su empresa Hyde Lane ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, señalando a Netflix, Netflix Studios y AEG Presents, promotora encargada de la próxima gira en vivo de la cinta.

De acuerdo al medio internacional Complex, la demanda se centra en el espectáculo en vivo, pues Demon Hunter sostiene que existe una “superposición casi total” con los bienes y servicios de su marca, lo que podría generar confusión entre los consumidores y hacerles creer que ambos actos están relacionados.

Como ejemplo, la denuncia menciona a una persona que gastó 500 dólares en entradas para un concierto de Demon Hunter en Albany, Nueva York, pero posteriormente solicitó un reembolso para comprar boletos para el espectáculo de los “verdaderos KPop Demon Hunters”.

Hyde Lane también acusa a Netflix, Netflix Studios y AEG Presents de ser grandes compañías que protegen sus propios derechos de propiedad intelectual mientras, presuntamente, ignoran los derechos de terceros en busca de beneficios económicos.

La banda solicita que el caso sea llevado ante un jurado, además del reconocimiento de sus derechos sobre la marca registrada Demon Hunter, que se prohíba a Netflix utilizar el nombre KPop Demon Hunters? y que se otorgue una indemnización por daños y perjuicios de hasta el triple de las pérdidas reclamadas.

Hasta el momento, ni Netflix ni AEG Presents han emitido declaraciones públicas sobre la demanda.

La disputa surge después del enorme éxito internacional de KPop Demon Hunters, que se convirtió en la película más vista de Netflix y dio paso a nuevos proyectos relacionados con la franquicia, entre ellos nuevas entregas, un espectáculo en vivo y productos derivados. (AGENCIA REFORMA)