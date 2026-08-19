Caen 9 del CJNG en Michoacán, entre ellos hija de capo

Ciudad de México.- Nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos este miércoles en operativos federales realizados en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán.

Entre los detenidos están Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del grupo delictivo en Michoacán y Jalisco.

“Este último, jefe regional de esta organización delictiva en los estados de Michoacán y Jalisco; además, es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes (a) ‘Mencho’”, indicaron las autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que las capturas derivaron de trabajos de Inteligencia Central Militar y fueron realizadas por Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Armada.

Los despliegues se efectuaron en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente.

Durante las acciones, las autoridades aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos -uno de ellos blindado-, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas y un arma corta.

También decomisaron dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores de diversos calibres, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

Tras las detenciones se registraron interrupciones en vías de comunicación de Michoacán, por lo que autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para garantizar el libre tránsito.

Los nueve detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la FGR para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica. (AGENCIA REFORMA)