Suman 25 agresiones en planteles en México

Ciudad de México.- El homicidio de la subdirectora de la Secundaria 13 en Torreón,, Nery Edith Narvales González, es el cuarto ataque perpetrado al interior de una escuela este año.

De acuerdo con una revisión realizada por Grupo REFORMA, en los últimos 12 años han ocurrido 25 agresiones de este tipo -la mayoría contra docentes o directivos- en los que 16 personas perdieron la vida, dos de ellas eran los propios agresores.

La seguridad de los planteles, la mayoría del nivel básico, ha sido vulnerada por estudiantes y ex alumnos que utilizaron desde rifles de asalto, hasta armas blancas -como cuchillos y machetes- y explosivos artesanales.

En abril pasado, las víctimas fueron dos maestras de la Preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que en un intento por detener la embestida contra los alumnos perdieron la vida.

Hace cinco meses, cuando la problemática fue tema de discusión en el Gabinete Presidencial, surgió la estrategia del «ABC de las emociones», para darle atención a la salud emocional y mental de los alumnos.

Esa estrategia está dirigida a jóvenes de entre 14 y 18 años, y consiste en cuadernillos orientadores para alumnos, docentes y padres de familia.

El material dedica bloques a identificar emociones, situaciones de riesgo y aborda el autocuidado y el cuidado colectivo, teniendo en cuenta que el entorno influye en la forma en la que se sienten los alumnos.

La intención, explicó entonces Claudia Sheinbaum, era abordar de raíz el tema para que no se repitiera el escenario, lo cual no ocurrió.

De acuerdo con reportes de medios locales, los dos ex alumnos que le arrebataron la vida a Narvales tenían un asunto «sentimental» de por medio.

En septiembre del año pasado, Lex Ashton, un estudiante del CCH Sur, terminó con la vida de uno de sus compañeros de tercer semestre. Eso obligó a que la UNAM enfocara un programa de asesorías y sesiones psicológicas a través de Espora.

A un año, de acuerdo con versiones de los estudiantes, el plan ha ido perdiendo atención. (AGENCIA REFORMA)