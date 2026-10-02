Detienen al ‘Capitán Sol’, ligado a red de huachicol

Ciudad de México.- Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “MK” o “Capitán Sol”, fue detenido por autoridades federales en Zapopán.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Marina, fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel ‘N’, alias ‘Sol’ y/o ‘Mike’, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”. (AGENCIA REFORMA)

¿Quién es el Capitán Sol, detenido por huachicol fiscal?

Nacido en 1978 en Totolapan, Veracruz, Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, “El Fantasma” o “Mike”, es un Capitán de Corbeta retirado de la Secretaría de Marina (Semar) con una trayectoria marcada por el manejo de inteligencia estratégica.

Comisionado en 2010 al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), Solano fungió entre 2015 y 2017 como brazo derecho y jefe de oficina en la SEIDO bajo la gestión de Gustavo Salas.

Tras causar baja de la Armada en febrero de 2018, su perfil financiero mostró movimientos atípicos: entre 2015 y 2023 apostó más de 52.1 millones de pesos en efectivo en establecimientos de entretenimiento y carreras, mientras consolidaba contactos al más alto nivel del sistema aduanero.

Operador en red

Dentro del entramado de contrabando de combustibles en aduanas marítimas, la Fiscalía General de la República (FGR) ubicó a Solano Ruiz como una pieza central y el principal enlace operativo de los hermanos Manuel Roberto (Vicealmirante) y Fernando Farías Laguna (Contralmirante).

Los hermanos Farías Lagunas están detenidos, señalados de encabezar una red de marinos que controlaba el huachicol fiscal en las aduanas marítimas, y donde justamente el “Capitán Sol” era pieza fundamental.

Ambos están presos en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrentan acusaciones por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburo.

Sobrinos políticos del ex secretario de Marina Rafael Ojeda, los Farías Laguna están imputados por la FGR de ser los presuntos líderes de una red de corrupción que aparentemente permitió el ingreso de 31 buques con huachicol fiscal a Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.

La Fiscalía sostiene que controlaban los ascensos, promociones, designaciones y trámites del personal naval en las 14 Aduanas Marítimas.

Una vez que los colocaban en las aduanas, señala la imputación, a través del Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz “El Capitán Sol” o “El Fantasma” enviaban a los marinos un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales.

El único que permanecía prófugo de la justicia en esta trama era el Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz “El Capitán Sol”, quien también fue funcionario de la FGR.

Su función radicaba en la cooptación de marinos en activo, retirados y civiles, desplegando influencia en puntos estratégicos como Altamira, Tampico, Veracruz, Manzanillo y Guaymas.

Solano operaba en las sombras. Se comunicaba mediante aplicaciones de mensajería encriptada como Threema bajo los alias “NK”, “KM” o “YR”, evitando mostrar el rostro o identificarse con su nombre real.

A través de esta vía coordinaba el desembarco de buques con hidrocarburos declarados falsamente como aditivos para aceite para evadir impuestos

En la Aduana de Tampico, envió sobornos por 1 millón 750 mil de pesos por cada buque al entonces director aduanal Alejandro Torres Joaquín, alcanzando 24.5 millones de pesos solamente por 14 embarcaciones gestionadas entre abril de 2024 y enero de 2025 de las cuales las autoridades tienen registros.

Además, disponía el envío de “bonos” mensuales a mandos que no obstaculizaran la red.

Sujeto a investigaciones por delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y lavado de dinero, “El Capitán Sol” permanecía prófugo hasta su captura en Zapopan, Jalisco, llevada a cabo por la Semar, la FGR y la SSPC tras labores de inteligencia técnica. (AGENCIA REFORMA)