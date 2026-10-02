Mantiene Ramos Arizpe acciones preventivas ante lluvias

Realizan limpieza y monitoreo de canales, rejillas y pasos de agua; Protección Civil y Policía vigilan puntos de riesgo

Ante las lluvias registradas y el pronóstico de precipitaciones para los próximos días, el Gobierno Municipal reforzó las acciones preventivas con limpieza y monitoreo de canales, rejillas pluviales y pasos de agua, así como vigilancia permanente en puntos de riesgo de la zona urbana y rural.

Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de la ciudad, sostuvo que cuadrillas de Servicios Primarios trabajan en la revisión y limpieza de infraestructura para reducir riesgos de taponamientos y acumulaciones de agua, principalmente en sectores donde, por las condiciones del terreno, se presentan escurrimientos importantes durante las precipitaciones.

Entre los puntos atendidos y monitoreados se encuentran los canales y pasos de agua de Parajes de los Pinos, El Mirador, Villa Sol, El Escorial, Santa Luz Analco y el arroyo La Encantada, además de sectores de las calles Alberto Castro y Antonio Flores Castro.

El alcalde señaló que las distintas áreas municipales tienen identificados los sitios que requieren mayor atención y trabajan de manera coordinada para actuar antes y durante las precipitaciones.

“Ya tenemos identificadas las zonas donde hay canales, alcantarillas y por donde sabemos que baja una cantidad importante de agua. Estamos preparados para actuar rápidamente, colocar bordos o barricadas y desviar el agua cuando sea necesario para evitar afectaciones”, señaló.

Agregó que la vigilancia se extiende a los caminos rurales, particularmente en aquellos puntos donde los cauces pueden incrementar rápidamente su nivel y representar un riesgo para quienes intenten cruzarlos.

Se mantiene monitoreo

Gutiérrez Merino explicó que Protección Civil y la Policía Municipal mantienen comunicación y presencia en estos puntos y que los protocolos se activan incluso cuando se registran lluvias intensas en Saltillo, debido a que los escurrimientos posteriormente llegan al territorio de Ramos Arizpe.

“Sabemos que cuando llueve fuerte en Saltillo o aquí en Ramos va a bajar mucha agua. Protección Civil y la Policía están pendientes para cerrar los pasos cuando sea necesario. Lo más importante es que la gente no se exponga y evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo una vida”, expresó.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población a respetar los cierres preventivos, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades mientras continúen las condiciones de lluvia. (ACONTECER)