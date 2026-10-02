Ramos Arizpe refuerza prevención del cáncer con estudios gratuitos

Ofrecerán hasta 150 mastografías durante el Mes Rosa; campaña incluye Papanicolaou y pruebas de antígeno prostático

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, por medio del DIF Municipal, presentó la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, con la que se ofrecerán estudios gratuitos para fortalecer la prevención y detección oportuna del cáncer, en el mes de Octubre.

Como parte de estas actividades, del lunes 5 al viernes 9 d este mes, se instalará un mastógrafo en el DIF municipal, con capacidad para realizar hasta 30 estudios diarios, en un horario de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

De esta manera, durante los cinco días de la jornada podrán realizarse hasta 150 mastografías gratuitas, facilitando el acceso de las mujeres a un estudio fundamental para la detección oportuna del cáncer de mama.

La campaña se desarrolla con la participación de TAESA, el Club Rotario de Monclova, la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, así como el Gobierno Municipal y el DIF Ramos Arizpe.

Además de las mastografías, se ofrecerán gratuitamente citologías cervicales o Papanicolaou para mujeres, así como pruebas de antígeno prostático para hombres, estas últimas a través del DIF Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que acercar este tipo de servicios a la población permite reducir barreras económicas y facilitar que mujeres y hombres atiendan oportunamente su salud.

“Lo más importante es la prevención. No debemos tener miedo de hacernos un estudio; al contrario, revisarnos a tiempo puede hacer una enorme diferencia. Queremos que las mujeres de Ramos Arizpe sepan que cuentan con nosotros y que su salud es una prioridad”, expresó.

Gutiérrez Merino reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el trabajo de Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, y Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, para fortalecer las acciones dirigidas al bienestar y la salud de las mujeres.

Por su parte, Teresita Escalante Contreras hizo un llamado a las mujeres a realizarse periódicamente sus estudios, “Yo pude detectarlo a tiempo gracias a que fui constante con mis estudios cada año. Por eso quiero decirles a las mujeres que se revisen, que no tengan miedo”, señaló.

Escalante Contreras agradeció a las instituciones y organizaciones que se sumaron a “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, y destacó que la coordinación entre sociedad civil, iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno permite ampliar el alcance de las acciones preventivas.

En la presentación participaron José Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8; César Rueda Pérez, gerente general de TAESA; Enrique Osuna, secretario del Club Rotario de Monclova; Abelardo Moncada Cantú, presidente del Club Rotario de Monclova; Alejandro Antonio Vázquez García, presidente del Club Rotario de Ramos Arizpe. (ACONTECER)