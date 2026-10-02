La historia continuará: una invitación a volver a imaginar

El libro de Sunjung Suh propone un encuentro con la lectura que puede convertirse en un pequeño ritual para compartir en familia

Hay libros que elegimos por su historia y otros por la posibilidad de pasar un momento juntos. La historia continuará, de Sunjung Suh, reúne ambas razones en una propuesta que invita a recuperar la curiosidad con la que abríamos nuestros primeros cuentos.

Publicado por Océano Travesía, este álbum ilustrado parte de una escena sencilla: desde una estantería silenciosa, un libro llama la atención de su protagonista. Al abrirlo, comienza una relación de compañía, refugio y aventura; una manera de descubrir todo lo que puede suceder entre un lector y sus páginas.

La premisa permite una lectura entrañable: un libro puede acompañarnos incluso cuando estamos solos. También puede despertar preguntas y ayudarnos a imaginar lugares que todavía no conocemos. En esa relación entre lectura y descubrimiento está el atractivo de una obra cuya propuesta concede a las ilustraciones un papel central en la exploración de mundos posibles.

Para los lectores adultos, esa idea puede tener un eco especial. Basta recordar un cuento de la infancia, una tarde entre estantes o aquel título que nos hizo pedir «uno más» antes de dormir. Desde esa perspectiva, La historia continuará ofrece una buena ocasión para acercar a distintas generaciones alrededor de una misma experiencia.

UNA LECTURA PARA COMPARTIR

Lo recomendamos a familias que buscan incorporar los libros a sus momentos cotidianos y a quienes disfrutan regalar historias que puedan leerse en compañía. Su propuesta se presta a una lectura en voz alta, seguida de una conversación sencilla: ¿a dónde nos gustaría viajar dentro de un libro?, ¿qué historia inventaríamos juntos?

La mejor forma de acercarse a él sería reservarle unos minutos sin prisa: observar las imágenes, escuchar las ocurrencias de los pequeños y permitir que la conversación tome su propio rumbo.

Porque el título también puede entenderse como una promesa para quien lee: al cerrar un libro, todavía quedan historias por descubrir.