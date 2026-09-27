Orquesta Filarmónica del Desierto rendirá homenaje sinfónico a José José en Saltillo

El concierto se llevará a cabo el próximo 2 de octubre, a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

La Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila de Zaragoza ofrecerá en Saltillo un homenaje sinfónico dedicado a José José, uno de los intérpretes más importantes y queridos de la música popular mexicana.

La presentación tendrá lugar este viernes 2 de octubre, a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, bajo la dirección artística del maestro Natanael Espinoza.

El concierto formará parte de la Temporada 2026 de la agrupación coahuilense y permitirá al público recordar, mediante arreglos orquestales, el legado musical del llamado “Príncipe de la Canción”.

José José dejó una extensa trayectoria marcada por temas como El triste, Gavilán o paloma, Almohada, Lo pasado, pasado y Amar y querer, canciones que siguen vigentes entre distintas generaciones.

Los boletos para el homenaje se encuentran disponibles a través de la plataforma Newticket. El material promocional no especifica los precios ni las localidades disponibles. (El Heraldo de Saltillo)