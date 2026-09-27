Riña en el ejido Padre Santos, en Saltillo, termina en tragedia; un hombre pierde la vida

Una riña registrada durante una convivencia terminó en tragedia la noche del sábado, luego de que un hombre de aproximadamente 40 años perdiera la vida tras ser agredido en repetidas ocasiones con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Pedro González Esquivel, en el ejido Padre Santos, donde, de acuerdo con las primeras investigaciones, varias personas se encontraban conviviendo y consumiendo bebidas embriagantes cuando, por causas que aún son investigadas, se registró una pelea entre dos de los asistentes.

Durante la confrontación, el hombre de aproximadamente 40 años habría sido atacado con un arma blanca, sufriendo múltiples heridas en la región del pecho y abdomen.

Testigos señalaron que, después de la agresión, el presunto responsable emprendió la huida con dirección al relleno sanitario, por lo que elementos policiacos implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, aunque hasta el momento no se reportó su localización.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia; sin embargo, a su llegada confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste (GRS) y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió la riña y tratar de identificar al presunto agresor.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias de campo y el levantamiento de indicios, mientras que posteriormente el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los estudios correspondientes.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por estos hechos y continuará con las indagatorias para esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad de quien resulte involucrado. (El Heraldo de Saltillo)