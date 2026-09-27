Muere adolescente tras choque frontal en la carretera antigua a Monclova

Ramos Arizpe.- Una tragedia se registró sobre la carretera antigua a Monclova, luego de que un adolescente de 17 años perdiera la vida tras ser impactado de frente por un automóvil cuyo conductor presuntamente circulaba en estado de ebriedad e invadió los carriles de circulación contraria.

El accidente ocurrió la noche de este sábado cerca del kilómetro 31, en las inmediaciones del ejido San Miguel, donde quedó tendido el motociclista identificado como Yosgar Vicente, quien viajaba a bordo de una motocicleta cuando sobrevino el brutal impacto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un Chevrolet Malibú blanco habría salido de su carril e invadido la circulación contraria, provocando el choque frontal contra la motocicleta.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención al joven; sin embargo, tras valorarlo confirmaron que presentaba severas lesiones en la cabeza y múltiples fracturas, determinando que ya no contaba con signos vitales.

El presunto responsable abandonó el vehículo y huyó antes de la llegada de las autoridades. En el interior del automóvil fueron localizadas varias latas de cerveza, además de documentos a nombre de Ángel de Jesús González Ibarra, de 23 años, quien es señalado de manera preliminar como probable conductor de la unidad.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena y permitir que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de evidencias que permitan establecer con precisión la mecánica del accidente.

OTRO INCIDENTE DURANTE LOS PERITAJES

Mientras se desarrollaban las labores ministeriales, se registró un segundo incidente que generó indignación entre los familiares de la víctima.

Tres personas que viajaban a bordo de un vehículo todoterreno y que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol atravesaron el acordonamiento de seguridad y estuvieron a punto de arrollar el cuerpo del adolescente.

La situación provocó un enfrentamiento con familiares de Yosgar, quienes reclamaron a los ocupantes del vehículo por su conducta ante la tragedia. Agentes ministeriales intervinieron y procedieron a detener a los tres involucrados.

Finalmente, el cuerpo del adolescente fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación y continúa con la recopilación de evidencias para localizar al presunto responsable del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)