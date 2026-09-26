Ramos Arizpe muestra su encanto en el Festival de la Paella

Tradición, gastronomía y atractivos turísticos fueron promovidos durante el encuentro organizado por Canirac, donde el municipio participó como invitado especial

Con su gastronomía, tradiciones y una oferta turística que continúa fortaleciéndose, Ramos Arizpe mostró su encanto durante su participación como municipio invitado en el Festival de la Paella, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por su esposa, Teresita Escalante, y su padre, Tomás Gutiérrez Morales, así como por funcionarios municipales, se sumó a esta fiesta gastronómica, donde se puso el mandil para preparar una paella para alrededor de mil personas.

Un equipo de aproximadamente 25 personas participó desde un día antes en la preparación, que este año conservó la receta presentada en la edición anterior, pero incorporó ingredientes como mejillones y chorizo argentino.

El alcalde destacó especialmente la participación de su padre, Don Tomás Gutiérrez Morales, quien colaboró nuevamente en la elaboración.

“Mi señor padre, Don Tomás, nos ayuda; él tiene el sazón y la receta secreta. Vino, la elaboró y nos ayudó”, compartió Gutiérrez Merino.

El alcalde agradeció al presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, la invitación y destacó que Ramos Arizpe participa por segunda ocasión en este encuentro, que además permite fortalecer la colaboración con el sector restaurantero y mantener una relación cercana con Saltillo.

“Ramos Arizpe tiene mucho que ofrecer. Somos industria y empleo, pero también somos historia, tradición, gastronomía y lugares con un gran potencial turístico. Queremos que cada vez más personas vengan, conozcan nuestra ciudad y descubran su encanto”, expresó.

Durante el festival se promovieron atractivos y productos representativos del municipio como el tradicional pan de pulque, su gastronomía y ruta de vinos, además del Museo de Historia, la Hacienda Santa María, las Termas de San Joaquín, Dinolandia, Aqua Ramos y distintos espacios históricos y naturales.

El alcalde señaló que la participación en este tipo de encuentros permite fortalecer la promoción turística y generar una mayor proyección para los productos, tradiciones y sitios que distinguen al municipio.

Con su presencia en el Festival de la Paella, Ramos Arizpe llevó a la mesa sus sabores y tradiciones, pero también una invitación para descubrir una ciudad con historia, identidad y nuevos espacios para disfrutar. (El Heraldo de Saltillo)