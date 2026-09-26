Muere motociclista tras derrapar y estrellarse contra barandal de puente

Un motociclista perdió la vida de manera trágica la tarde de este sábado, luego de derrapar mientras circulaba por un puente vehicular del periférico Luis Echeverría Álvarez y terminar impactándose contra el barandal de protección.

El accidente se registró sobre el puente que conduce hacia el bulevar Vito Alessio Robles, donde automovilistas que presenciaron el percance solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Paramédicos de SAMU acudieron al lugar y, tras valorar a Víctor «N» de 22 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de Policía Saltillo aseguraron y acordonaron el área para preservar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de campo y recabaron evidencias para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el motociclista aparentemente portaba casco de seguridad al momento del percance; sin embargo, de manera preliminar se presume que circulaba a una velocidad que le habría impedido controlar la motocicleta, provocando el derrape y posterior impacto contra el barandal.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y se continuará con el proceso de identificación y entrega a sus familiares.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar las causas exactas que derivaron en este fatal accidente. (El Heraldo de Saltillo)