Reciben elementos de la Comisaría de Seguridad capacitación por parte del FBI

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en conjunto con elementos de la Policía de San Pedro Garza García, Nuevo León, y de la Fiscalía General de la República en Nuevo León, recibieron el taller “Herramientas de Investigación de Delitos Cibernéticos”, una capacitación impartida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El alcalde Javier Díaz González señaló que esta capacitación se concretó a partir de las gestiones que realizó ante la Embajada de Estados Unidos en México durante una visita a la Ciudad de México, y forma parte de la capacitación permanente de las y los elementos de la Comisaría para fortalecer sus conocimientos en la prevención y combate de delitos y brindar una mayor seguridad en la ciudad.

A la capacitación asistió el comisionado de Seguridad Miguel Ángel Garza Félix en compañía de elementos de la Unidad de la Policía Cibernética, integrantes del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y del Agrupamiento Contra Robo de Vehículos.

Durante la capacitación impartida en las instalaciones del Colegio de Desarrollo y Estrategia Policial de San Pedro Garza García, Nuevo León, personal del FBI abordó temas como conceptos básicos de amenazas cibernéticas, inteligencia artificial, criptoactivos y entrevistas de sujetos con perfil cibernético.

“Para nuestro alcalde Javier Díaz la seguridad es prioridad de prioridades y esta capacitación es reflejo de que se trabaja constantemente en ello. Es velar siempre por la mejora continua”, mencionó Garza Félix.

Al concluir el taller, el comisionado Miguel Ángel Garza sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, José Luis David Kuri, y personal del FBI, para dialogar e intercambiar experiencias.

Durante el encuentro se acordó realizar posteriormente una reunión entre mandos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, a fin de intercambiar ideas y conocer las prácticas que ambas corporaciones llevan a cabo en materia de proximidad, así como fortalecer el acercamiento y la coordinación entre ambas instituciones.

Saltillo y San Pedro son dos de los municipios que durante varios años han estado en los primeros lugares de seguridad a nivel nacional, de acuerdo con el INEGI. (El Heraldo de Saltillo)