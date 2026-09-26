Impulsa Gobierno de Saltillo inclusión a través del deporte

Ofrecen acondicionamiento físico y desarrollo de habilidades para niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down

El Gobierno Municipal de Saltillo promueve espacios para la activación física y el desarrollo de habilidades deportivas de niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down, a través de actividades de acondicionamiento físico en el Gimnasio Municipal.

Por medio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación Coahuilense de Atletas con Discapacidad Intelectual, ACADI, se invita a personas con síndrome de Down, a partir de los 8 años de edad, a integrarse a estas actividades.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, señaló que para el alcalde Javier Díaz González es importante impulsar acciones que favorezcan la inclusión, la convivencia y el desarrollo integral a través del deporte.

“Queremos que las niñas, niños y jóvenes encuentren en el deporte un espacio para desarrollar sus capacidades, fortalecer sus habilidades y disfrutar de la actividad física en un entorno que promueva su participación e inclusión”, señaló Puentes Montes.

Las actividades tienen como propósito desarrollar habilidades deportivas y brindar a las y los participantes herramientas que les permitan avanzar en su preparación, con miras competitivas en eventos nacionales e internacionales.

El programa se desarrolla bajo la dirección de la profesora Laura Alicia Sánchez Flores, quien cuenta con amplia experiencia en deporte adaptado.

Las sesiones se llevan a cabo los lunes, miércoles y viernes, en un horario de 1:00 a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Gimnasio Municipal.

Puentes Montes reiteró que el Gobierno Municipal de Saltillo continuará trabajando de manera coordinada con asociaciones y especialistas para generar oportunidades que permitan que más personas se incorporen a la práctica deportiva y disfruten de sus beneficios. (El Heraldo de Saltillo)