Sergio Antonio Castro Rodríguez
Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del santo Cristo
Jesús Eduardo Bustos Jiménez
Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 35 años
Traslado este sábado para su Velación e Inhumación al Ej. Buñuelos Saltillo
José Luz Dimas Salazar
Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 80 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Juan Banda Acosta
Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad
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Maricela González Calzoncit
Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 08:00 hrs
Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Antonio Reyna Sánchez
Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Traslado este domingo para su Inhumación al Ej. Trincheras parras Coahuila