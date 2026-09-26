Sergio Antonio Castro Rodríguez

Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del santo Cristo

Jesús Eduardo Bustos Jiménez

Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 35 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación al Ej. Buñuelos Saltillo

José Luz Dimas Salazar

Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 80 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Juan Banda Acosta

Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad

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Maricela González Calzoncit

Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 08:00 hrs

Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Antonio Reyna Sánchez

Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Traslado este domingo para su Inhumación al Ej. Trincheras parras Coahuila